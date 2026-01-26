Chi vuole fermare De Laurentiis? Napoli sotto assedio

Napoli si trova in una fase complessa, tra difficoltà interne e controversie esterne. Con un vantaggio limitato in classifica, la squadra affronta sfide sia sul campo che fuori, tra infortuni e decisioni arbitrali discusse. In questo contesto, emergono interrogativi sulla stabilità e sul futuro del club, mentre i tifosi si chiedono chi possa realmente fermare l’ascesa di De Laurentiis e della sua squadra.

DE LAURENTIIS NELL’OCCHIO DEL CICLONE. Nove punti dall’Inter, diciotto giocatori in infermeria, una sfilza di episodi arbitrali controversi e un mercato completamente bloccato nonostante centosettantaquattro milioni depositati in banca. Mentre club oberati da centinaia di milioni di debiti operano liberamente, il Napoli resta paralizzato. E quando il presidente chiede un intervento alla Lega Serie A, arriva un secco rifiuto firmato dai rappresentanti di Inter e Juventus, dirette concorrenti per lo scudetto. Coincidenza sfortunata o sistema che penalizza chi gestisce virtuosamente? L’inchiesta completa su una stagione che rischia di compromettere persino la qualificazione Champions. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Chi vuole fermare De Laurentiis? Napoli sotto assedio Approfondimenti su chi vuole De Laurentiis: «Napoli e Bologna sono gemellate sotto tanti punti di vista, il cibo in primis» Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha sottolineato il forte legame tra Napoli e Bologna, evidenziando in particolare l’importanza del cibo come elemento di connessione tra le due città. De Laurentiis vuole trattenere Conte a tutti i costi: questa l’offerta del patròn partenopeo per far rimanere l’ex Juve ancora a Napoli La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su chi vuole Argomenti discussi: Fermare Trump è possibile - Appunti; La caccia sotto casa è un pericolo. L’etologa Chiara Grasso: Dobbiamo fermare il ddl sparatutto; Chi potrebbe fermare Trump? Il tecno-capitalismo; Da Macron a Orban, l'asse chi si oppone all'accordo Ue-Mercosur. L'ATTACCO DI PASQUALINI «Chi vuole trasferire un titolo dal Nord Italia a Roma pensando solo ad un interesse economico, tutto questo non lo avrà mai perché non sa che per noi Roma è amore e passione unite da gioie e anche da lunghe ferite» - facebook.com facebook #nessunaCosa è indispensabile... Chi vuole tutto, finisce per ottenere molto poco, più dai valore a ciò che hai, più sarai vicino a ciò che è tuo. #unTemaAlGiorno @UnTemaAlGiorno Vincent Van Gogh x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.