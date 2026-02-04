I Passi in controtendenza Dateci l’area sosta

Nel quartiere de I Passi, le cose non vanno come previsto. Dopo la sala polifunzionale da 140 posti, che resta vuota dal 2022, c’è un’altra incompiuta: il mercato rionale ortofrutticolo. È lì, fermo da mesi, senza ancora essere aperto al pubblico. La gente chiede da tempo un’area sosta, ma sembra che nessuno si sia preso la briga di risolvere i problemi ancora aperti. Nel frattempo, le strutture incompiute restano un peso nel quartiere.

Un’altra incompiuta. Dopo la sala polifunzionale da 140 posti inutilizzata dal 2022, nel quartiere de I Passi c’è un’altra opera fantasma e cioè il Mercato rionale ortofrutticolo. Anch’esso non ha mai visto una banana o una buccia di mela dal 2022. "Vorremmo sapere che ne sarà di questa struttura coperta. O il Comune riaccende il lumicino per destinarla a mercato oppure si deve cambiare totalmente destinazione d’uso, realizzandoci parcheggi per moto, scooter e rastrelliere blocca telaio e riparate dagli agenti atmosferici". Sono le idee costruttive e propositive di Luca Vannozzi e Riccardo Baronti, rispettivamente presidente e consigliere del comitato I Passi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

