Cento anni di vita e di storia nonna Giuseppina spegne le candeline al Nodo Territoriale di Salute Rimini Sud

Questa mattina, presso il Nodo Territoriale di Salute Rimini Sud a Miramare, si è tenuta una cerimonia per festeggiare i cento anni di vita di Giuseppina Andruccoli. La signora ha trascorso un secolo caratterizzato da esperienze e momenti di vita condivisi con familiari e comunità. La celebrazione ha coinvolto presenti e persone care, che hanno partecipato all’evento nel locale dedicato alla struttura sanitaria.

Questa mattina, nella sede del nodo territoriale di Salute Rimini Sud di Miramare, si è svolta una festa d’eccezione per celebrare i cento anni di Giuseppina Andruccoli, che porta con sé un secolo di storia, di fatiche, di passioni e di vita vissuta con intensità. A rendere ancora più solenne la.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate VIDEO/ Benevento, Vigorito spegne le candeline al timone giallorosso: storia di un’emozione lunga 20 anniTempo di lettura: 3 minuti 20 anni sono un pezzo di vita importante e dal 17 marzo 2006 Oreste Vigorito ha deciso di trascorrere un tempo così lunga... Cento candeline più una per nonna Maria: tra tresette, ricordi di guerra e passeggiate al soleLunedì 23 febbraio la signora Maria Boschi ha festeggiato i 101 anni in una splendida giornata di sole, circondata da tanti parenti e amici che le... Altri aggiornamenti Si parla di: L’inaccettabile massacro di Israele in Libano e il nodo irrisolto di Hezbollah; Inaugurato il Nodo Territoriale di Napoli del Biodiversity Gateway. Nonna Giuseppina compie 100 anni al Nodo Territoriale di Salute Rimini SudQuesta mattina, nella sede del nodo territoriale di Salute Rimini Sud di Miramare, si è svolta una festa d’eccezione per celebrare i cento anni di Giuseppina Andruccoli, che porta con sé un secolo di ... msn.com