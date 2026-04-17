Un rapporto indica che le emissioni autorizzate del cementificio Colacem di Galatina potrebbero superare le soglie di sicurezza per arsenico e cromo esavalente, sostanze associate al rischio di tumore. La questione riguarda il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale, attualmente in corso. La richiesta di sospendere le attività si basa sulla possibilità che le emissioni potenziali superino i limiti di legge, sollevando preoccupazioni sulla salute pubblica.

C’è un rischio cancerogeno superiore alla soglia di accettabilità, per quanto riguarda arsenico e cromo esavalente, nello scenario di emissioni autorizzate – quindi potenziali – previsto con il rinnovo dell’ Autorizzazione integrata ambientale per il cementificio Colacem di Galatina (Lecce). Lo dicono i contributi di Arpa e Asl, nell’ambito della Valutazione dell’impatto sanitario necessaria al rinnovo dell’autorizzazione. E così il Coordinamento civico Ambiente Salento e dall’Isde (Associazione medici per l’ambiente) di Lecce, insieme ad altre realtà, come il Circolo di Legambiente di Leverano e della Terra D’Arneo, Wwf di Lecce, una ventina in tutto, chiedono lo stop dello stabilimento e la sospensione dell’ Aia e del relativo procedimento di Vis.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cementificio Colacem di Galatina, “con le emissioni autorizzate rischi di tumore oltre le soglie”. Si chiede lo stop

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