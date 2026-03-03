Operazione Colacem Brunello Cucinelli cede le quote di Eques

Brunello Cucinelli ha deciso di vendere le sue quote della società Eques, controllata da Gianluca Vacchi, agli altri soci. Contestualmente, si è ritirato dall’operazione Colacem e dalla partecipazione nella holding Financo, di proprietà dell'imprenditore influente bolognese. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante per il suo coinvolgimento in questi progetti.

Brunello Cucinelli esce da Eques e dall'operazione Colacem. Il re del cachemire vende le quote della società di Gianluca Vacchi agli altri soci e si sfila dalla scalata al gruppo del cemento e alla holding Financo dell'imprenditore-influencer bolognese. La scelta di entrare in Eques, spiega Cucinelli, “non ha mai sotteso alcun interesse nell’acquisizione o nell’ingresso nel capitale del gruppo Colacem”. La “natura stessa dell'operazione”, prosegue, è "espressione del desiderio del cavalier Cucinelli di contribuire al sostegno dell’amico Giuseppe Colaiacovo e alsupporto finanziario della Franco Colaiacovo Gold". Foro delle Arti, holding di famiglia di Brunello Cucinelli, spiega una nota, ha “avviato la procedura per la cessione dell’intera propria quota di partecipazione in Eques, pari al 4,2% del capitale sociale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Piazze azionarie: Saipem vola, Brunello Cucinelli cede in chiusura di gennaioIl Ftse Mib ha chiuso gennaio 2026 con una performance netta di crescita, ma con forti distacchi tra i settori.

Brunello Cucinelli: “Le nuove generazioni sono i lampadieri dell’umanità. I padri hanno trasmesso paura invece di speranza”Brunello Cucinelli ha rilasciato un’intervista al programma “In Altre Parole” in onda su La7 in cui ha espresso una visione critica del rapporto tra...

GIANLUCA VACCHI INVESTE SU COLACEM Gianluca Vacchi, influencer e manager bolognese, noto per il suo stile di vita lussuoso fuori dagli schemi e le sue performance di danza sul web, ha investito 460milioni per accaparrarsi il 25% di Financo, che c - facebook.com facebook