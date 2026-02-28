La Corte Suprema ha bloccato i dazi imposti dal governo statunitense, che erano stati giustificati come necessari per motivi di emergenza nazionale. La decisione ha suscitato reazioni diverse, mentre l’ex presidente ha minacciato ulteriori azioni contro le aziende farmaceutiche italiane coinvolte. La vicenda mette in evidenza le tensioni tra le autorità americane e il settore farmaceutico internazionale.

Negli ultimi anni l’export italiano ha tenuto soprattutto grazie ai farmaci. Ma nonostante la bocciatura dei dazi, nessuno crede davvero che si torni al mondo pre Liberation day Coalizioni ampie e immaginazione. Così si resiste alla deriva di Trump La bocciatura della Corte Suprema dei dazi “per motivi di emergenza nazionale” voluti da Donald Trump è stata accolta con un sospiro di sollievo. Ma nessuno crede davvero che si torni al mondo pre Liberation day. La stagione dei dazi come strumento ordinario di politica economica non è finita. Semmai cambia forma. Per ora la reazione di Trump è stata di rilanciare sui dazi con un altro motivo: “Per correggere la bilancia dei pagamenti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo stop della Corte Suprema e le minacce di Trump: i rischi per la farmaceutica italiana

Usa, cosa cambia dopo lo stop della Corte Suprema ai dazi di TrumpLa decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ieri ha bloccato una parte dei dazi imposti da Trump, lasciando in vigore altre tariffe,...

Leggi anche: Trump, nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Non mi fermo”

Contenuti e approfondimenti su Corte Suprema.

Temi più discussi: Dazi Trump, quanto hanno incassato gli Usa e cosa succede dopo lo stop della Corte Suprema; La settimana politica: lo stop della Corte Suprema ai dazi di Trump; Trump, nuovi dazi dopo stop Corte Suprema: da rimborsi accordo con Ue (e Italia), cosa succede; Dazi, cosa cambia dopo lo stop della Corte Suprema.

Lo stop della Corte Suprema ai dazi americani: illusione o punto di svolta?La sentenza della Corte Suprema, pur non modificando la rotta, ci può aiutare a procedere in modo più ordinato lungo un sentiero già tracciato per gli anni a venire ... bergamonews.it

Dazi, la nuova geografia delle tariffe dopo lo stop della Corte americanaAttualmente, proseguendo con la rassegna, il Regno Unito ha concordato una tariffa del 10%. Il governo britannico ha anche già spiegato che farà scattare consultazioni con l'amministrazione Trump per ... tg24.sky.it

Giorgio Gori traccia un'analisi dopo la sentenza della Corte Suprema degli Usa sui dazi commerciali imposti dal presidente Trump - facebook.com facebook

La decisione della Corte Suprema USA conferma che la Commissione Ue ha fatto bene a non cedere alle pressioni di chi voleva una risposta muscolare a Trump: i dazi fanno male a chi li applica, e avremmo continuato a pagare il prezzo dei nostri L'Editoriale x.com