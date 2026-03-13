Elezioni amministrative | Agata Scarafilo candidata sindaco a Ceglie Messapica

Il centrosinistra e l’area civica di Ceglie Messapica hanno annunciato ufficialmente la candidatura di Agata Scarafilo come sindaco alle prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio. La decisione è stata condivisa tra le forze politiche coinvolte, che hanno scelto di sostenere insieme questa candidatura per le consultazioni imminenti.

Il nome della giornalista e figura di spicco della cultura cegliese è arrivato con il raccordo del consigliere regionale Tommaso Gioia e degli altri movimenti politici dell'area di centrosinistra CEGLIE MESSAPICA - Il centrosinistra e l'area civica di Ceglie Messapica hanno unitariamente scelto Agata Scarafilo come candidata sindaco per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. La notizia era nell'aria secondo quanto scritto giusto ieri da BrindisiReport. Ricopre, nel mondo Scuola, il ruolo di Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi con incarico di funzionario di elevata qualificazione. È giornalista (con iscrizione all'Ordine regionale della Puglia dal 2004) e in tale ambito ricopre il ruolo di Direttore Responsabile del periodico nazionale "Magazine Scuola Consulting".

