Inchiesta The Good Lobby sui fondi Pnrr tre patteggiamenti per gli appalti pilotati nel comune di Ceccano Frosinone

Dopo due anni e mezzo dagli arresti che hanno coinvolto il Comune di Ceccano, sono state decise tre condanne a patteggiamento legate a un’inchiesta sulla gestione dei fondi del PNRR. L’indagine, coordinata dalla Procura Europea e portata avanti dalla polizia, ha portato anche alla scoperta di appalti considerati “pilotati” nel territorio. La vicenda si inserisce nel quadro di un’inchiesta più ampia sui finanziamenti pubblici e le procedure di affidamento.

A due anni e mezzo dagli arresti che avevano scosso il Comune di Ceccano, arrivano le prime decisioni giudiziarie nell’ambito dell’inchiesta “ The Good Lobby ”, coordinata dalla Procura Europea e condotta dalla Polizia. Il giudice per l’udienza preliminare di Frosinone ha accolto i patteggiamenti concordati nei mesi scorsi, segnando il primo approdo giudiziario di un’indagine che ruota attorno alla gestione degli appalti pubblici finanziati con fondi europei e del Pnrr. Le condanne riguardano l’ingegnere Stefano Polsinelli, destinatario di una pena di 2 anni, 10 mesi e 7 giorni, il funzionario comunale Camillo Ciotoli, condannato alla stessa pena, e Selenia Boccia, amministratrice della società Adelante Group, che ha ricevuto 1 anno e 6 mesi con sospensione condizionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta The Good Lobby sui fondi Pnrr, tre patteggiamenti per gli appalti “pilotati” nel comune di Ceccano (Frosinone) Appalti pilotati in Comune. Venti firme congelano l’inchiesta. L’ingegnere: "Non sono mie"Sono 20 le firme che tengono congelata una delle inchieste più delicate sugli appalti pubblici del Comune di Ancona. Fondi neri, corruzione e appalti pilotati: inchiesta della Procura di Roma tra Difesa e gestori delle infrastrutture critiche nazionaliIl Ministero della Difesa; il gestore della rete elettrica nazionale (Terna); il gestore della rete ferroviaria (Rfi); il cloud della pubblica...