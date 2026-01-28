Il governo ha fatto chiarezza sui fondi stanziati per il maltempo. Meloni spiega che i 100 milioni di euro sono solo un primo aiuto, un intervento temporaneo per dare una mano alle persone e alle aziende colpite dalle recenti alluvioni. La premier si è detta dispiaciuta per le polemiche, sottolineando che le riunioni precedenti avevano già chiarito che si trattava di un primo stanziamento emergenziale, destinato a fornire un aiuto immediato. Nel frattempo, è stata aperta un’inchiesta sulla frana di Nisc

«Sono un po’ dispiaciuta per le polemiche perché nelle riunioni che abbiamo fatto anche prima abbiamo ampiamente chiarito che si trattava di un primissimo stanziamento emergenziale per dare un contributo immediato, una tantum, ai cittadini e alle aziende colpite». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla riunione a Catania sull’ emergenza maltempo, come si vede in un video diffuso da Palazzo Chigi. “Dispiaciuta per le polemiche, questo è solo un primissimo stanziamento”. «Nessuno pensa di poter affrontare seriamente questa questione con 100 milioni di euro per tre regioni, l’ho abbondantemente chiarito», ha sottolineato la premier, ricordando che «anche quando si è trattato dell’Emilia Romagna che spesso si cita il decreto che affrontava in maniera complessiva le necessità del dramma di allora è arrivato dopo qualche settimana». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fondi per il maltempo, Meloni fa chiarezza: “I 100 milioni solo un primo stanziamento”. Aperta un’inchiesta sulla frana di Niscemi

Approfondimenti su Meloni Polemiche

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza e allocato 100 milioni di euro per le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal maltempo.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato oggi Niscemi, in Sicilia, per verificare di persona i danni causati dal ciclone Harry.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Meloni Polemiche

Argomenti discussi: Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza. Schifani: Stanziati i primi 70 milioni per le urgenze; Maltempo, il Cdm destina i fondi: dichiarata l'emergenza nazionale, stanziati 100 milioni; I fondi per l'emergenza maltempo accendono la Finanziaria 2026: Ristori subito o barricate; Il governo ha dichiarato l'emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondi.

Meloni, spiace per polemiche, 100 milioni primissimo stanziamento(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Sono un po' dispiaciuta per le polemiche perché nelle riunioni che abbiamo fatto anche prima abbiamo ampiamente chiarito che si trattava di un primissimo stanziamento emergenz ... msn.com

Il governo ha dichiarato l’emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondiIl Consiglio dei Ministri convocato lunedì ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro per la riparazione ... ilpost.it

Mentre si fa un gran parlare dell'utilizzo dei fondi del Ponte per le emergenze maltempo e frane, arriva la conferma dei finanziamenti previsti - facebook.com facebook

Frana a Niscemi, "Fondi agli sfollati, fino a 900 euro" | Decine gli immobili inagibili #maltempo x.com