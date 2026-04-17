C’è uno scheletro di un neonato nascosto sotto le assi del pavimento | la scoperta scioccante Un enigma di tre secoli ancora senza risposta

Gli investigatori hanno scoperto i resti di un neonato nascosti sotto le assi di un pavimento in una vecchia casa vittoriana. Si tratta di ossa avvolte da uno spago e da un giornale, senza che siano state identificate le cause della morte o l’identità del bambino. La scoperta è avvenuta nel corso di un’operazione di indagine su una proprietà situata a Bishop Auckland. La vicenda risale a circa tre secoli fa e rimane ancora irrisolta.

Nessun nome, nessuna storia certa. Solo ossa, uno spago al collo e un giornale a fare da involucro. È il caso di quello che gli inquirenti hanno ribattezzato “Baby Auckland”, il neonato ritrovato sotto le assi di una casa vittoriana a Bishop Auckland, nel Regno Unito. Un ritrovamento che, a distanza di mesi, resta senza risposte. Come riportato dalla BBC, i resti sono stati scoperti il 29 luglio 2024 da un operaio durante lavori di ristrutturazione. Sotto il pavimento, il piccolo scheletro di un neonato. Gli esami hanno stabilito che si trattava di un maschio, arrivato probabilmente a termine di gravidanza, tra le 38 e le 40 settimane. Ma il punto centrale resta irrisolto: non è possibile dire se il bambino sia nato morto o meno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “C’è uno scheletro di un neonato nascosto sotto le assi del pavimento”: la scoperta scioccante. Un enigma di tre secoli ancora senza risposta Notizie correlate Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro(Adnkronos) – Un bunker in cemento armato nascosto sotto al pavimento di un casolare isolato, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. L’enigma della ‘cipolla’ verde: la chiesa russa che per secoli il Papa non volevaTra i tetti di Roma spunta una cupola verde a “cipolla”: un simbolo insolito che racconta la storia della chiesa russa a lungo osteggiata dal papato.