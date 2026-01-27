L’enigma della ‘cipolla’ verde | la chiesa russa che per secoli il Papa non voleva

La cupola verde acqua a forma di cipolla, visibile tra i tetti di Roma, rappresenta un elemento distintivo della chiesa russa. Questa struttura, che si staglia tra i tetti della città, richiama un’antica presenza culturale e religiosa, ancora oggi poco conosciuta. L’immagine di questa chiesa evoca un collegamento tra il patrimonio storico e le tradizioni religiose di un popolo che ha mantenuto le sue radici nel tempo.

Tra i tetti di Roma ce n’è uno che spicca particolarmente per colore e forma, anche se visibile solo da alcuni punti privilegiati della città: si tratta di una cupola verde acqua, dalla sagoma inconfondibile a forma di cipolla, che sembra essere del tutto fuori posto nel panorama romano. E, proprio per questo, è capace di generare una certa curiosità. Anche perché racconta una storia lunga, complessa e poco nota fatta di resistenze, rinvii e compromessi: quella della chiesa russa che per secoli il papato non voleva vedere sorgere nella Città Eterna. LEGGI ANCHE: Cinque capolavori dell’arte che raccontano il Carnevale e le sue maschere La cupola “a cipolla” di quella chiesa che Roma ha atteso secoli.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Chiesa Russa

Valentino racconta la storia di Sarah e del suo papà invisibile, un legame che ha attraversato difficoltà e perdita.

