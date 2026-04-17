Il Ruanda ha annunciato di essere sponsor ufficiale di tutte le squadre semifinaliste di Champions League, ovvero Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e Arsenal. La presenza del marchio

Il filo sottile che lega le quattro semifinaliste di Champions si intreccia fra le divise di allenamento, le patch sulle maglie da gioco e la rubrica dei contatti telefonici. Non è facile trovare un lato comune a quattro colossi provenienti da quattro Paesi diversi, a meno che non si vada a sfogliare la margherita dei loro sponsor. Atletico, Psg, Arsenal e Bayern Monaco hanno un comune denominatore composto da due parole, ma distante un emisfero: Visit Rwanda, il Paese africano che ad aprile può già affermare di aver vinto la Champions. Anche se per alcuni tifosi, soprattutto quelli del Bayern, non è esattamente un motivo di vanto. Visit Rwanda è una campagna lanciata nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare il Paese in tutto il mondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - C'è chi ha già vinto la Champions: è il Ruanda, sponsor di tutte le semifinaliste. Non senza polemiche

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