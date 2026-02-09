Chi ha vinto il Super Bowl 2026 dopo le polemiche per l'halftime show e lo scandalo Mack Hollins

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl 2026 battendo i Patriots 29-13. La partita è stata segnata anche dalle polemiche sull’halftime show, con uno scontro a distanza tra Trump e Bad Bunny, e dal look osé di Mack Hollins, che ha attirato l’attenzione più delle giocate in campo.

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026, il Levi’s Stadium di Santa Clara si anima per il grande evento dello sport americano.

I Seattle Seahawks sono campioni del Super Bowl LX! A Santa Clara arriva il secondo titolo nella storia della franchigia: una notte memorabile al Levi’s Stadium Seattle torna sul tetto della NFL #SuperBowlLX #Seahawks #NFL #DAZN #Champion x.com

Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook