Calciomercato Inter LIVE | trattativa calda con il Sassuolo per Muharemovic novità per il post Sommer

L’Inter sta negoziando con il Sassuolo per Muharemovic, dopo che il difensore ha mostrato interesse a trasferirsi in nerazzurro. La trattativa si è intensificata nelle ultime ore, con incontri tra i dirigenti dei due club che si sono svolti a Milano. La società neroazzurra cerca di completare l’operazione prima della fine del mercato, puntando a rinforzare la linea difensiva. Nel frattempo, si lavora anche su un nuovo portiere, in risposta alle recenti difficoltà di Sommer. La situazione resta calda e in evoluzione.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: trattativa calda con il Sassuolo per Muharemovic, novità per il post Sommer Calciomercato Inter LIVE: tutti i nomi per il post Sommer!In questa pagina seguiremo in tempo reale le ultime novità del calciomercato dell’Inter, con aggiornamenti su trattative, incontri e possibili arrivi dopo Sommer. Calciomercato Inter LIVE: novità sul futuro di Sommer, frena l’affare MlacicSegui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Dumfries e Darmian via a giugno: c’è il sostituto; Serie A, clamoroso scambio Roma-Inter: le ultimissime di calciomercato; Juventus-Icardi, trattativa rimandata? Ecco la verità; Serie A, Calciomercato Milan – Parametro zero in estate: colpo ai dettagli. LIVE CALCIOMERCATO - Tutte le trattative di oggi: Mateta, Kolo Muani, Juanlu, Icardi...Una sessione invernale di calciomercato che ha visto diversi colpi concretizzarsi, come solito, proprio nelle ultime ore. Una frenesia che ha visto tanti affari saltare, come quello per portare Mateta ... fantacalcio.it Calciomercato Inter, primo colpo per giugno: Apertura totaleIl mercato dell'Inter continua a tenere d'occhio Vicario. Apertura totale del portiere del Tottenham: Marotta al lavoro per chiudere l'affare ... interlive.it CALCIOMERCATO ROMA Inter e Juve cancellate https://bit.ly/3MrqoEm facebook Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani. Inter-Curtis, Milan-Mateta. Toro, c’è Marianucci x.com