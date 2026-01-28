Travolto e ucciso mentre pedalava di notte sulla Statale due automobilisti a processo

Da riminitoday.it 28 gen 2026

Questa notte, sulla Statale 16, un ciclista di 60 anni è stato travolto e ucciso da due auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, mentre l’uomo pedalava sul cavalcavia della Marecchiese. Ora, due automobilisti sono sotto processo per la tragedia.

La vittima era stata centrata da un veicolo per poi essere schiacciato da un secondo, in aula le perizie mediche per capire chi abbia materialmente ucciso il ciclista Un incidente stradale spaventoso, quello avvenuto nella tarda serata del 29 aprile 2021, con un 60enne romeno travolto e ucciso mentre con la sua bicicletta si trovava sul cavalcavia della Marecchiese sulla Statale 16. La tragedia si era consumata intorno alle 22 in direzione nord, all'altezza dell'Obi in un tratto scarsamente illuminato dell'Adriatica. La vittima, che non è chiaro se fosse in sella alla bici o la stesse conducendo a mano, si stava spostando verso Ravenna quando venne travolto da una vettura guidata da un 41enne difeso dall'avvocato Maestri.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

