Una donna cammina senza meta sulla statale 274 all’alba e viene colpita da un’auto. L’incidente si è verificato questa mattina vicino a Presicce-Acquarica, quando la donna si trovava al centro della carreggiata, in condizioni di scarsa visibilità.

Una donna vaga sulla strada al buio e viene investita da un’auto. È accaduto all’alba di oggi sulla statale 274, la Gallipoli-Leuca, all’altezza di Presicce-Acquarica. La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sotto choc l’anziano che era alla guida della vettura. Tutto è avvenuto intorno alle cinque di questa mattina. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna, del posto, stava camminando sul ciglio della strada quando è sopraggiunta una Renault Scénic guidata da un uomo di Taurisano. Il conducente non si è accorto della presenza della donna, a causa della scarsa visibilità, e l’ha colpita in pieno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Vaga sulla statale al buio: donna investita da un'auto nel Salento

Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Cassia Sud, alle porte di Viterbo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.