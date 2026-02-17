Vaga sulla statale al buio | donna investita da un' auto nel Salento
Una donna cammina senza meta sulla statale 274 all’alba e viene colpita da un’auto. L’incidente si è verificato questa mattina vicino a Presicce-Acquarica, quando la donna si trovava al centro della carreggiata, in condizioni di scarsa visibilità.
Una donna vaga sulla strada al buio e viene investita da un’auto. È accaduto all’alba di oggi sulla statale 274, la Gallipoli-Leuca, all’altezza di Presicce-Acquarica. La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sotto choc l’anziano che era alla guida della vettura. Tutto è avvenuto intorno alle cinque di questa mattina. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna, del posto, stava camminando sul ciglio della strada quando è sopraggiunta una Renault Scénic guidata da un uomo di Taurisano. Il conducente non si è accorto della presenza della donna, a causa della scarsa visibilità, e l’ha colpita in pieno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Vaga in strada in pigiama: investita e uccisa da un'auto
Donna muore investita da un'auto sulla Cassia sud
Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Cassia Sud, alle porte di Viterbo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vaga sulla statale al buio: donna investita da un'auto nel Salento.
Vaga sulla statale al buio: donna investita da un'auto nel SalentoUna donna vaga sulla strada al buio e viene investita da un’auto. È accaduto all’alba di oggi sulla statale 274, la ... msn.com
Frana sulla statale tra Alghero e Villanova Monteleone, traffico rallentato(ANSA) - ALGHERO, 09 FEB - Una frana è caduta questa mattina all'alba sulla strada statale 292 che collega Alghero con Villanova Monteleone. Il costone roccioso che sovrasta al carreggiata ha in parte ... msn.com
Una scena insolita ha sorpreso studenti e personale dell’Università Statale di Milano: una mamma anatra, seguita da dodici anatroccoli, è stata avvistata mentre vagava tra i chiostri dell’ateneo, apparentemente disorientata e senza una meta - facebook.com facebook