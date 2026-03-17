800 euro per l’auto cavallo di ritorno fallito | all’incontro trovano i poliziotti Manette per 20enne e 17enne di Giugliano

Due giovani di Giugliano, di 20 e 17 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver commesso un furto d’auto e aver cercato di ottenere 800 euro in cambio della restituzione. L’episodio si è verificato durante un incontro in cui gli agenti hanno fermato i due ragazzi, noti alle forze dell’ordine, che avevano ideato un meccanismo estorsivo legato al furto.

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima si è presentata negli uffici di polizia per denunciare il furto della propria autovettura, avvenuto poco prima. Durante la denuncia, la donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che le ha chiesto 800 euro in cambio della restituzione del veicolo. Seguendo le indicazioni degli agenti, la vittima è riuscita a fissare un appuntamento con il malvivente senza destare sospetti, concordando un luogo per lo scambio. Gli agenti del Commissariato di Nola si sono quindi appostati nella zona stabilita, pronti a intervenire. Poco dopo, sul posto sono arrivati i due indagati: il 17enne ha materialmente ricevuto il denaro pattuito, mentre il complice fungeva da palo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “800 euro per l’auto”, cavallo di ritorno fallito: all’incontro trovano i poliziotti. Manette per 20enne e 17enne di Giugliano Articoli correlati Cavallo di ritorno finito male: chiedono 800 euro per restituire auto rubata, presi in dueTempo di lettura: < 1 minutoHanno chiesto 800 euro per la restituzione di una macchina poco prima rubata ad una donna di Marigliano. Torvaianica, prende a calci e pugni i poliziotti: 20enne in manettePomezia, 24 dicembre 2025 – Un giovane di 20 anni di origine tunisina è stato arrestato a Torvaianica per lesioni a pubblico ufficiale al termine di... Contenuti e approfondimenti su 800 euro per l'auto cavallo di ritorno... Discussioni sull' argomento Controlli antidroga nel Casertano: in manette un 64enne, sequestrati droga e contanti; Droga nascosta in casa: in manette pusher 64enne; Truffe agli anziani, finto avvocato condannato ma è già a Napoli; Raid fallito da Sparco, in manette i predoni dei ricambi di lusso: fermati con 8 paraurti Ferrari. In manette un uomo di Marino Leggi.> https://www.ilmamilio.it/wp/2026/03/17/ariccia-aggredisce-e-rapina-lex-moglie-in-casa-58enne-arrestato-dai-carabinieri/ - facebook.com facebook Roma, giornalista di tg e manager arrestato per pedofilia. In manette anche la compagna x.com