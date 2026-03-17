Cavallo di ritorno finito male | chiedono 800 euro per restituire auto rubata presi in due

Due uomini hanno chiesto 800 euro per restituire un'auto appena rubata a una donna di Marigliano. La richiesta è arrivata poco prima che la vettura venisse restituita. La vicenda riguarda il recupero di un veicolo sottratto e il pagamento richiesto dai sospettati. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno chiesto 800 euro per la restituzione di una macchina poco prima rubata ad una donna di Marigliano. Con questa accusa un 20enne ed un 17enne di Giugliano sono stati arrestati dalla polizia cn l’accusa di estorsione. La vicenda ha avuto inizio quando una donna si è recata presso gli uffici di polizia per denunciare il furto della propria autovettura avvenuto poco prima. Ha raccontato di essere stata contattata da un uomo che le ha chiesto la somma di 800 euro per la restituzione del veicolo. La donna, grazie alle indicazioni degli agenti, è riuscita a stabilire un punto di incontro per lo scambio senza destare sospetti nel soggetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cavallo di ritorno finito male: chiedono 800 euro per restituire auto rubata, presi in due Articoli correlati "Cavallo di ritorno", auto rubata in cambio di 5 mila euro: ai domiciliari una 42enne incensurataA seguito della denuncia della vittima dell’estorsione, i poliziotti della IV sezione investigativa “Contrasto al crimine diffuso” della squadra... Leggi anche: Minorenne arrestato a Foggia, così ha tentato il "cavallo di ritorno" per riconsegnare un'auto rubata Approfondimenti e contenuti su Cavallo di ritorno finito male chiedono... Temi più discussi: La pioggia non ferma Ifly Point che riprende la marcia positiva vincendo la Super Condizionata del sabato di trotto all’Ippodromo Snai San Siro nel Premio Nosate Trotto. Il 21 le batterie del Derby; Cavallo dopato con la sonda, allenatore a processo; Corse, missili e la passione per le corse al Maydan; Adriese Calcio: grande ritorno del genio Marangon, Aliù se ne va a Trento. «Cavallo di ritorno» con veicoli agricoli rubatiAvrebbero rubato veicoli agricoli in aziende del Casertano estorcendo poi cospicue somme di danaro ai proprietari dei mezzi, per un totale di circa 100mila euro, attraverso il cosiddetto «cavallo di ... ilmattino.it Rubano le auto di pazienti ricoverati per molto tempo in ospedale: sgominata la banda dei cavalli di ritornoOtto persone sono state arrestate nella provincia di Napoli: facevano parte di una banda specializzata nei furti d’auto per i cosiddetti cavalli di ritorno, richieste di denaro ai proprietari per ... fanpage.it La prima edizione della Pentolaccia a Cavallo di Lanusei si è rivelata un trionfo di passione equestre, tradizione e spirito comunitario - facebook.com facebook Il cavallo di Gabriele Targhetta è sempre superlativo! Ottiene un ottimo 14.600 (5.9 di difficoltà e 8.7 di esecuzione) #italgym x.com