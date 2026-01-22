Dal 28 al 31 maggio 2026, Modena ospiterà l’ottava edizione del Motor Valley Fest, un evento dedicato al mondo dell’automotive. La manifestazione si svolgerà nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola, offrendo un’occasione per scoprire innovazioni, cultura e storia dell’industria automobilistica in un contesto principalmente dedicato a appassionati, professionisti e visitatori interessati al settore.

Dal 28 al 31 maggio 2026 Modena tornerà al centro della scena internazionale dell’automotive con l’ottava edizione del Motor Valley Fest, quattro giorni di eventi diffusi nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola tra industria, innovazione, cultura e passione per i motori. La manifestazione è stata presentata a Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna alla presenza delle istituzioni regionali e locali, dei rappresentanti dell’Associazione Motor Valley e del sistema camerale. Convegni internazionali, mostre, sfilate di auto, raduni di vetture storiche, musei aperti ed esperienze enogastronomiche trasformeranno la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Motor Valley Fest 2026, Modena ospita l’ottava edizione della kermesse sull’auto

Motor Valley Fest 2026, a fine maggio riapre la vetrina internazionale sui motoriA fine maggio 2026, Motor Valley Fest ritorna per offrire un'occasione di confronto e scoperta nel mondo dei motori.

Leggi anche: L'ennesimo grande successo: si conclude a Padova l'ottava edizione del Cicap Fest

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Motor Valley Fest 2026: quattro giorni tra innovazione, cultura e passione per i motori a Modena; Motor Valley Fest 2026: date e programma | Quattroruote.it; Motor Valley Fest 2026: a maggio quattro giorni di eventi nel cuore di Modena; Motor Valley Fest 2026, il programma e le date.

Torna il Motor Valley Fest: quattro giorni nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola tra industria, innovazione, cultura e passione per i motoriEsposizioni di nuovi modelli, convegni internazionali, raduni di auto storiche, talent talk, musei aperti ed esperienze enogastronomiche. Modena si prepara ad accendere nuovamente i riflettori sulla T ... sassuolo2000.it

Torna il Motor Valley Fest: l’ottava edizione a Modena dal 28 al 31 maggio. Gli appuntamentiROMA - Modena si prepara ad accendere nuovamente i riflettori sulla Terra dei Motori, con l'ottava edizione del Motor Valley Fest tra esposizioni di nuovi modelli, convegni internazionali, raduni di ... repubblica.it

La macchina organizzativa del Motor Valley Fest 2026 è già avviata e si inizia a delineare il programma dell'evento che animerà Modena dal 28 al 31 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla Terra dei Motori, che vedranno come sempre Modena al centro, ani facebook

#MotorValley #Fest, presentata l'ottava edizione: si terrà a #Modena dal 28 al 31 maggio. Gli organizzatori: «Puntiamo a superare gli 82mila visitatori del 2025» x.com