Carnevale al Real Sito di Carditello | due giorni di eventi

Il Carnevale di Carditello torna questa settimana con due giorni di festa. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, il Real Sito di Carditello si riempie di colori e musica, con eventi dedicati alle rievocazioni storiche. La quinta edizione della festa, organizzata insieme alla Pro Loco di Capua, porta in scena un’atmosfera di altri tempi. Tante maschere e costumi tradizionali animeranno il sito, attirando visitatori da tutta la zona. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario locale.

“Un evento - spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello - che rappresenta non solo una grande festa popolare, ma soprattutto un potente simbolo di rinascita per la nostra comunità. Un’occasione unica e straordinaria per scoprire la Reale Delizia, immergendosi nella sua storia e nella sua bellezza, nel segno delle rievocazioni storiche. Il Real Sito è sempre stato crocevia di incontri e luogo di contaminazione artistica e culturale, capace di stimolare un dialogo vivace tra popolo e nobiltà. È proprio con questo spirito autentico, che la Fondazione sta progettando nuovi format innovativi: esperienze sempre più inclusive, sostenibili e aperte all’intera comunità e a tutti i visitatori.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Parlamento Studentesco Territoriale del progetto “A piccoli passi” si è ufficialmente insediato al Real Sito di Carditello, coinvolgendo rappresentanze di 15 comuni casertani.

Il Real Sito di Carditello riceve un finanziamento dedicato alla sicurezza sismica, testimonianza dell’impegno nazionale nella tutela e valorizzazione dei beni culturali.

