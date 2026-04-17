Cavalletti nuovi controlli su contatori e dipendenti | verifiche anche sulle catene Ricci e Buono come il pane

Le autorità hanno recentemente ampliato le verifiche relative ai controlli sui contatori e sui dipendenti di una società operante in diversi settori. Dopo due interventi mirati presso un’azienda di viale Parioli, le ispezioni sono state estese anche alle attività di alcune salumerie e panetterie associate alla stessa società. Le operazioni di controllo sono state condotte con l’obiettivo di verificare la conformità alle norme vigenti.

Dopo i due blitz da Cavalletti in viale Parioli, controlli estesi alle salumerie Ricci e le panetterie Buono della stessa società. Verifiche su allacci e contratti dei dipendenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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