Catturato Daniel Kinahan | ‘amico’ di Imperiale era l’ultimo dei grandi narcos rifugiati a Dubai

Daniel Kinahan, 40 anni, irlandese, è stato catturato a Dubai dopo una lunga caccia internazionale. Considerato il principale ricercato dall’Interpol e dall’Europol, era noto come uno dei più importanti narcos rifugiatisi negli Emirati Arabi Uniti. La sua cattura è avvenuta due giorni fa, secondo fonti ufficiali, chiudendo una operazione di polizia durata mesi. Kinahan era collegato a figure di spicco nel mondo del crimine organizzato.

Catturato l’ultimo dei grandi narcos rifugiati a Dubai. Preso Daniel Kinahan, 40 anni, irlandese, il ricercato numero 1 dell’Interpol e dell’Europol, una caccia che era in corso da tempo e che si è conclusa solo l’altro ieri, secondo le prime notizie certificate. A stringergli le manette ai polsi la polizia degli Emirati Arabi Uniti, come conferma la Gardai (la polizia irlandese). “L’uomo, di circa 40 anni, è stato arrestato in virtù di un mandato di cattura emesso dai tribunali irlandesi in relazione a presunti gravi reati di criminalità organizzata”, ha dichiarato la Gardaí in un comunicato stampa. L’arresto è avvenuto in conformità con l’accordo bilaterale di estradizione tra l’Irlanda e gli Emirati Arabi Uniti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Catturato Daniel Kinahan: ‘amico’ di Imperiale, era l’ultimo dei grandi narcos rifugiati a Dubai Notizie correlate Chi era El Mencho, l’ultimo padrino dei narcos ucciso in Messico. Sulla sua testa una taglia di 15 milioni di dollariRoma, 23 febbraio 2026 – Fino a qualche ora fa pochi, anzi pochissimi in Italia, conoscevano il nome di Nemesio Oseguera Cervantes, detto "El Mencho". Aumenta la condanna per il narcos Raffaele Imperiale: in Appello condannato a 22 anniSi inasprisce la pena, in Appello, per il narcotrafficante Raffaele Imperiale, condannato a 22 anni a fronte dei 15 che gli erano stati inflitti in...