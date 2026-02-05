Aumenta la condanna per il narcos Raffaele Imperiale | in Appello condannato a 22 anni

L’appello ha portato a una condanna più severa per Raffaele Imperiale. Il narcotrafficante è stato condannato a 22 anni di carcere, contro i 15 stabiliti nel primo grado. La giudice ha deciso di inasprire la pena, confermando la sua responsabilità nel traffico di droga. La sentenza segna un aumento delle misure contro il narcotraffico in Italia.

Si inasprisce la pena, in Appello, per il narcotrafficante Raffaele Imperiale, condannato a 22 anni a fronte dei 15 che gli erano stati inflitti in primo grado.

