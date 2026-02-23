Chi era El Mencho l’ultimo padrino dei narcos ucciso in Messico Sulla sua testa una taglia di 15 milioni di dollari

Roma, 23 febbraio 2026 – Fino a qualche ora fa pochi, anzi pochissimi in Italia, conoscevano il nome di Nemesio Oseguera Cervantes, detto "El Mencho". Ma dopo la sua uccisione, e le rivolte scoppiate in Messico, il suo nome è un po’ sulla bocca di tutti. Ma chi era, l’ultimo dei padrini, El Mencho? Nemesio Oseguera Cervantes, ucciso ieri a 59 anni in un’operazione militare in Messico, guidava il Cartello di Jalisco Nuova Generazione (CJNG) ed era considerato l'ultimo grande padrino del narcotraffico messicano dopo che i leader del cartello di Sinaloa, Joaquín " El Chapo " Guzman e Ismael " El Mayo " Zambada, erano stati arrestati ed estradati negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ucciso dall’esercito Nemesio “El Mencho” Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e Usa. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua catturaNemesio “El Mencho” Oseguera è stato ucciso durante un’operazione dell’esercito messicano, motivata dalla sua attività criminale.

El Mencho, chi era il narcos ucciso in MessicoLe forze di sicurezza messicane hanno eliminato Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come « El Mencho », per aver guidato un potente cartello della droga.

Secondo quanto riporta Tousi TV il CJNG ha dato al governo messicano tempo fino a mezzanotte ora italiana per rilasciare il cadavere di El Mencho e rivelare i nomi dei responsabili del suo omicidio. Se le richieste non saranno soddisfatte, lanceranno a - facebook.com facebook