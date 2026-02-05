Costi energetici un peso insostenibile per le imprese del commercio turismo terziario servizi e artigianato

Le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato in Italia si trovano a dover affrontare un problema grave: i costi dell’energia sono diventati insostenibili. Molti imprenditori si lamentano di spese che aumentano di settimana in settimana, mettendo a rischio la loro attività. Le aziende chiedono interventi urgenti per contenere questa spesa e per evitare che la crisi energetica porti alla chiusura di molte piccole realtà locali.

"I costi dell'energia rappresentano oggi uno dei principali fattori di criticità per le imprese del commercio, del turismo, del terziario dei servizi e dell'artigianato del nostro territorio. A Ravenna, come nel resto del Paese, le bollette di luce e gas continuano a incidere in modo pesantissimo.

