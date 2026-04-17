Castenedolo | Festival Valtellina vs Brianza | Sa fem mangem?

A Castenedolo, nel Parco Pisa, si svolge il festival Sa fem, mangem?, che mette a confronto i sapori della Valtellina e della Brianza. L'evento, dedicato alle tradizioni gastronomiche del Nord Italia, si svolge in un grande spazio all'aperto e propone piatti tipici delle due aree. La manifestazione si tiene in un periodo di festa, attirando numerosi visitatori interessati alle specialità locali.

Sa fem, mangem? Il festival Valtellina vs Brianza arriva a Castenedolo e trasforma il Parco Pisa in un grande palcoscenico dedicato ai sapori del Nord Italia. Dal 17 al 19 aprile, per tre giornate ricche di profumi, musica e convivialità, il pubblico è invitato a vivere un’esperienza gastronomica.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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