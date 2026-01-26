Il Brianza Choir Festival debutta ad Arcore, offrendo un’occasione per apprezzare la musica corale contemporanea. L’evento, che si svolge per la prima volta, presenta performance di gruppi vocali impegnati tra generi come Gospel, Pop e Rock. Un appuntamento pensato per valorizzare la creatività e il talento dei cori moderni, promuovendo la cultura musicale nel territorio della Brianza.

Arcore (Monza), 26 gennaio 2026 – Debutta ad Arcore il Brianza Choir Festival, l’evento musicale dedicato alla coralità moderna che spazia tra Gospel, Pop e Rock. Un’iniziativa che intende valorizzare le realtà corali brianzole proponendosi come appuntamento annuale e riferimento regionale della coralità moderna. Il festival. Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare la musica vocale contemporanea e creare un punto di riferimento annuale per cori, direttori e pubblico del territorio, promuovendo aggregazione, qualità artistica e partecipazione culturale, valorizzando il potere della musica come strumento di incontro e condivisione tra le persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arcore, la prima edizione del Brianza Choir Festival: un evento tra Gospel, Pop e Rock

Leggi anche: Voices of Heaven Gospel Choir presenta il Pisa Gospel Festival 2025

“Natale Gospel in Certosa”: tutto esaurito per il concerto del Revelation Gospel ChoirIl concerto Natale Gospel in Certosa, previsto per l’11 dicembre 2025 a Calci (PI), ha registrato il tutto esaurito, confermando il suo ruolo di evento imperdibile del periodo natalizio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Brianza Choir Festival: ad Arcore la prima edizione dell’evento dedicato alla musica corale; Ad Arcore la prima edizione del Brianza Choir Festival; Unità dei cristiani: iniziative a Monza e Arcore; Arcore: festa provinciale per i comandi di polizia locale.

Arcore, la prima edizione del Brianza Choir Festival: un evento tra Gospel, Pop e RockUn’iniziativa che intende valorizzare le realtà corali brianzole proponendosi come appuntamento annuale e riferimento regionale della coralità moderna ... ilgiorno.it

Prima gara stagione per quattro portacolori ad Arcore: Cloe Morandi sul secondo gradino del podio - facebook.com facebook