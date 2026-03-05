Accordo tra Sais e i sindacati | Scatta un premio di produzione fino a 200 euro per i lavoratori

Sais Autolinee Spa ha firmato un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. L’intesa prevede l’introduzione di un premio di produzione che può arrivare fino a 200 euro per i lavoratori. La decisione riguarda il rinnovo e il miglioramento delle condizioni economiche legate alla produttività del personale.

È stato raggiunto un importante accordo tra Sais Autolinee Spa e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il rinnovo e il miglioramento dell’intesa aziendale relativa al premio di produzione. L’accordo rappresenta un risultato significativo ottenuto attraverso un confronto serio e costruttivo tra azienda e parti sociali, che ha consentito di aggiornare e rafforzare uno strumento importante di riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente dal personale. Il nuovo impianto del premio è collegato alla presenza lavorativa, alla produttività, alla qualità e alla regolarità del servizio, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e la professionalità dei lavoratori che ogni giorno garantiscono un servizio essenziale per la mobilità dei cittadini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Difesa, alla Wass di Livorno la produzione di siluri leggeri per l'Arabia Saudita: accordo da oltre 200 milioni di euroA poco più di un mese di distanza dall'accordo record firmato con la Marina indiana per la produzione di siluri pesanti, la Wass Subarine Systems...

Difesa, alla Wass di Livorno la produzione di siluri per la Marina indiana: accordo da 200 milioni di euroA meno di un anno dall'acquisizione della Leonardo da parte di Fincantieri, il gruppo cantieristico annuncia l'accordo attraverso la controllata Wass...