L'Olimpia 2 ha trionfato al Carnevale di Castelnovo Sotto grazie al carro dedicato alla rete internet. La scuderia ha conquistato il premio dopo quattro domeniche di sfilate nel centro storico, attirando l’attenzione del pubblico con la sua creatività. Il carro rappresenta un’idea futuristica, con dettagli curati nei minimi particolari. La vittoria premia lo sforzo degli artisti e la capacità di rappresentare temi attuali con fantasia. La premiazione si terrà questa sera nel centro del paese.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 22 febbraio 2026 - E' il carro dedicato alla rete di internet, realizzato dalla scuderia Olimpia 2, a vincere l'edizione 2026 del carnevale di Castelnovo Sotto, al termine delle quattro domeniche di sfilate che si sono ripetute nel centro storico del paese della Bassa. Quasi un mese in cui il potere comunale è passato dalle mani del sindaco Francesco Monica a quelle del Castlein, il personaggio simbolo di questa festa allegorica. La premiazione, che ha visto protagonisti il Castlein (ancora una volta interpretato da Andrea Zanni), è stata preceduta dall'ultimo incontro col presidente Donald Trump, nuovamente in paese per cercare di conquistare la tanto agognata ricetta del gnocco fritto di Castelnovo Sotto.

Carnevale del Castlein 2026: primi carri e mascherate a Castelnovo SottoÈ iniziato il Carnevale del Castlein a Castelnovo Sotto.

Carnevale a Castelnovo Sotto, Trump chiede la ricetta del gnocco frittoDurante il Carnevale a Castelnovo Sotto, Donald Trump ha richiesto la ricetta tradizionale del gnocco fritto, simbolo della festa locale.

