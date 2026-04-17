Castellammare Angela compie 100 anni | è il quarto centenario dell’anno

A Castellammare del Golfo, il 17 aprile, Angela Pipitone ha compiuto 100 anni, diventando la quarta persona a raggiungere questa età dall’inizio del 2026. La cerimonia di festeggiamento si è svolta nel comune, dove Angela ha ricevuto gli auguri da amici e parenti. La sua ricorrenza è stata celebrata con un momento di condivisione tra i presenti, senza ulteriori dettagli su eventi o partecipanti.

Angela Pipitone ha raggiunto il traguardo dei cento anni questo 17 aprile a Castellammare del Golfo, segnando il quarto evento di questo tipo registrato nel comune dall’inizio del 2026. La festeggiata, figura storica della frazione di Balata di Baida dove per decenni ha gestito un esercizio commerciale di alimentari e bar, è stata raggiunta nella sua abitazione dal sindaco Giuseppe Fausto per la consegna di una targa commemorativa. La cronologia dei centenari nel territorio castellammarese. Il raggiungimento del secolo di vita da parte di Angela Pipitone non rappresenta un caso isolato per l’area, ma si inserisce in un trend demografico specifico osservato nei primi mesi dell’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castellammare, Angela compie 100 anni: è il quarto centenario dell’anno Notizie correlate Apre la mostra "100 disegni per 100 anni" per il Centenario dell'Università IuavIn occasione del Centenario della sua fondazione, l’Università Iuav di Venezia presenta la mostra “100 disegni per 100 anni”, promossa dall'Archivio... L’Istat compie 100 anni, dalle storie di dati all’esposizione immersiva: le iniziative del centenarioL’Istat compie quest’anno cento anno e avvia una ricca serie di attività per festeggiare il proprio centenario.