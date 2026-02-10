L’Istat compie 100 anni dalle storie di dati all’esposizione immersiva | le iniziative del centenario

L’Istat festeggia i suoi 100 anni con un calendario di eventi e iniziative. La ricorrenza viene celebrata con mostre, esposizioni immersive e incontri pubblici, per ricordare un secolo di lavoro sui dati e le statistiche. Da oggi, oltre alle attività istituzionali, ci sono anche occasioni per conoscere meglio il ruolo di questa agenzia che da sempre monitora la realtà italiana.

L’Istat compie quest’anno cento anno e avvia una ricca serie di attività per festeggiare il proprio centenario. “Il centenario è stato progettato su tre parole fondamentali: memoria, ascolto e futuro” ha illustrato il programma delle celebrazioni il presidente dell’istituto Francesco Maria Chelli -. La nostra memoria riguarda un insieme di iniziative ed eventi per andare oltre il momento celebrativo, con il racconto di 100 anni della statistica per offrire occasioni di riflessione sulla ricchezza della statistica ufficiale come bene pubblico e strumento chiave per leggere i cambiamenti e i bisogni informativi del paese”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - L’Istat compie 100 anni, dalle storie di dati all’esposizione immersiva: le iniziative del centenario Approfondimenti su Istat Centenario Casa Vignuzzi compie trent’anni: le iniziative “claude monet: the immersive experience”, le celebrazioni del centenario della scomparsa del padre dell’impressionismo si aprono a milano con la mostra immersiva a lui dedicata Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Istat Centenario Argomenti discussi: Nidi, si riduce il divario tra bambini e posti disponibili: un effetto del calo delle nascite. L'Istat compie 100 anni, presentato il programma sulle celebrazioniRoma, 10 feb. (askanews) - L'Istat si prepara a festeggiare cento anni: il 9 luglio 1926, con la legge n. 1162 e l'istituzione dell'Istituto ... notizie.tiscali.it ISTAT, INIZIATIVE PER CENTENARIOL'Istat compie 100 anni. Il 9 luglio 1926 con la legge n. 1162 furono attribuite al neo Istituto Centrale di Statistica le funzioni fino ad allora svolte dalla Divisione di statistica generale del Min ... lospiffero.com Monza e Brianza: ci si ama, ma ci si sposa sempre meno. Il crollo dei matrimoni nel 2024. A Monza l’amore non manca, ma il “sì” sembra diventato un bene raro. I dati Istat relativi al 2024 riportati da *Il Cittadino* in un articolo firmato da Federica Fenaroli parla - facebook.com facebook Legge di bilancio, le donne dove sono Gli ultimi dati Istat disponibili ci mostrano che in Italia il 45,4% delle donne di età compresa tra i 18 e i 49 anni è senza figli, e sono in aumento le coppie childfree, ovvero quelle che rinunciano volontariamente alla scelta x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.