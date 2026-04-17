Castelfiorentino controlli antidroga | arrestato 22enne con hashish e un coltello

A Castelfiorentino, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni di origini marocchine dopo averlo trovato in possesso di hashish e un coltello durante un controllo. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo e portato nelle camere di sicurezza dell’istituto di polizia locale. L’intervento si è inserito in un’operazione di routine volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

L’operazione è scattata nella serata del 13 aprile 2026 presso piazza delle Stanze Operaie. L’atteggiamento sospetto del giovane ha attirato l’attenzione dei militari impegnati nel pattugliamento, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. Il controllo ha permesso di rinvenire un panetto di hashish del peso di circa 79 grammi, oltre a una manciata di pasticche di un medicinale antiepilettico. Insieme alla droga, il ventiduenne nascondeva circa 150 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, e un coltellino di 10 centimetri ancora sporco di sostanza, utilizzato per il taglio delle dosi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Castelfiorentino, controlli antidroga: arrestato 22enne con hashish e un coltello Notizie correlate Firenze, controlli antidroga: spaccia hashish a Rifredi, arrestato 28enneFIRENZE – Un 28enne del Marocco, sorpreso a cedere hashish in via Vittorio Emanuele II, a Firenze, è stato arrestato dai carabinieri. Firenze, controlli antidroga: arrestato pusher in via de’ Benci, sequestrati oltre 40 grammi di hashishFIRENZE – Durante i controlli antidroga nel centro storico di Firenze i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo e sequestrato... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Castelfiorentino, controlli antidroga: arrestato 22enne con hashish e un coltello; Castelfiorentino, arrestato 22enne per spaccio in piazza delle Stanze Operaie. Castelfiorentino, controlli antidroga: arrestato 22enne con hashish e un coltelloUn ragazzo di origini marocchine, 22 anni, è stato arrestato dai Carabinieri a Castelfiorentino durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti ... firenzepost.it