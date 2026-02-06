Asilo nido di Piazza Avis | PNRR corre cantiere fermo… e Bibbiena fa finta di nulla

A Bibbiena l’asilo nido di Piazza Avis resta ancora un cantiere fermo, nonostante i fondi PNRR siano stati già stanziati. La Lista di Comunità si dice preoccupata: il progetto non avanza come previsto e la scadenza del 30 giugno 2026 si avvicina in fretta. La comunità chiede risposte e azioni concrete, ma finora sembra che nessuno abbia preso il timone per sbloccare la situazione.

La Lista di Comunità esprime forte preoccupazione per lo stato di avanzamento del nuovo asilo nido di Piazza Avis, finanziato con fondi PNRR, a pochi mesi dalla scadenza del 30 giugno 2026. Nonostante l'approvazione della variante progettuale e le rassicurazioni fornite in Consiglio comunale, il cantiere risulta ancora lontano dal completamento e il contratto con l'impresa esecutrice è stato risolto per inadempimento. Questa situazione espone il Comune al rischio concreto di perdita, totale o parziale, del finanziamento europeo, con possibili ricadute economiche sull'intera comunità. La Lista di Comunità chiede chiarezza su tempi, strumenti e garanzie per il completamento dell'opera e invita l'Amministrazione ad assumersi pienamente la responsabilità delle scelte compiute, informando in modo trasparente i cittadini su un intervento strategico per le famiglie di Bibbiena.

