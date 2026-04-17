Caso Mandelson il governo Starmer trema | si dimette il più alto funzionario del ministero degli Esteri

Il caso Mandelson coinvolge l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, che ha rapporti con Jeffrey Epstein, un noto faccendiere condannato per reati sessuali. La notizia ha portato alle dimissioni del più alto funzionario del ministero degli Esteri, suscitando reazioni nel governo di Keir Starmer. La vicenda mette in discussione la posizione delle autorità britanniche, con il governo che si trova sotto pressione per fare chiarezza sui rapporti tra le figure diplomatiche e Epstein.

Il caso Mandelson torna a scuotere il governo di Keir Starmer, dopo la scoperta dei legami dell’ex ambasciatore britannico negli Usa col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Al centro le rivelazioni del Guardian sul fatto che l’ex eminenza grigia del New Labour non aveva superato i controlli di sicurezza preventivi condotti per verificare la sua idoneità a quel delicato incarico diplomatico e l’avviso di un apposito comitato era stato del tutto ignorato dai vertici del ministero degli Esteri che, quindi, non l’aveva comunicato al premier. Per questo il più alto funzionario del Ministero degli Esteri – Sir Olly Robbins – si è dimesso dal suo incarico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Mandelson, il governo Starmer trema: si dimette il più alto funzionario del ministero degli Esteri Notizie correlate Anche Mandelson in manette per il caso Epstein: l’Internazionale rossa trema e il governo Starmer vacillaI messaggi affettuosi, le foto in mutande nell’attico di New York, i bonifici: anche Peter Mandelson è finito in manette per i rapporti opachi con il... Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatoreIl capo dello staff del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Epstein: Starmer, il caso Mandelson diventa rischio crisi di governo; Scandalo Epstein, nuove clamorose rivelazioni su Mandelson: ora Starmer potrebbe dimettersi; Starmer in bilico. Nuove rivelazioni su Mandelson e caso Epstein; Regno Unito: Starmer sotto pressione, chieste le dimissioni per il caso Mandelson. Starmer in bilico. Nuove rivelazioni su Mandelson e caso EpsteinIl Foreign Office avrebbe ignorato un parere contrario alla nomina come ambasciatore Usa. Il primo ministro: non sapevo nulla. Ma le opposizioni chiedono le ... huffingtonpost.it Epstein Files, terremoto politico nel Regno Unito: si dimette il capo di gabinetto di Starmer dopo le pressioni per il caso MandelsonSi è dimesso il capo di gabinetto del premier britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, in seguito alle pressioni per il caso Mandelson. Lo riferisce Sky News. McSweeney è stato indicato da più parti ... affaritaliani.it GLI INGLESI SENTONO PUZZA DI MINCHIATA – IL CURIOSO CASO DEL FURTO DEL TELEFONINO DELL’EX CAPO ... x.com