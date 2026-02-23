Anche Mandelson in manette per il caso Epstein | l’Internazionale rossa trema e il governo Starmer vacilla

Peter Mandelson è stato arrestato a causa delle sue relazioni con Jeffrey Epstein, coinvolto in un giro di traffico di persone e riciclaggio di denaro. Le indagini hanno portato alla scoperta di messaggi privati e trasferimenti sospetti sui conti dell’ex politico. La notizia ha scosso l’ambiente politico e alimenta le tensioni tra gli alleati di governo. La vicenda continua a svilupparsi, mentre le autorità approfondiscono i dettagli.

I messaggi affettuosi, le foto in mutande nell’attico di New York, i bonifici: anche Peter Mandelson è finito in manette per i rapporti opachi con il defunto finanziare Jeffrey Epstein. Come era già toccato la settimana scorsa a un altro ancora piu’ illustre “ex”, il principe Andrea. La polizia metropolitana ha prelevato l’ex ministro ed ex ambasciatore dalla sua abitazione nel centro di Londra. Agenti in borghese, macchina anonima, nessuno spiegamento di forze. Mandelson è salito tranquillamente sull’auto che lo portava a Scotland Yard. Del resto, il barone Peter Benjamin Mandelson è uomo di mondo, ha vissuto nei suoi 72 anni fortune e disgrazie da cui era sempre riuscito a risollevarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Caso Mandelson: il Governo Starmer vacilla e i mercati puniscono i GiltDopo l’esplosione del caso Mandelson e la pubblicazione degli “Epstein Files”, il governo di Keir Starmer si trova di fronte a una crisi.

Arrestato l'ex ambasciatore Mandelson: «Condivise con Epstein documenti riservati». Il governo britannico tremaL'ex ambasciatore Mandelson è stato arrestato perché avrebbe condiviso documenti riservati con Epstein.

