la croce rossa cerca nuovi volontari

La Croce Rossa di Imola apre le porte a nuovi volontari. Il comitato cerca persone disposte a dedicare un po’ del loro tempo per aiutare gli altri. L’obiettivo è coinvolgere più cittadini possibili in attività di sostegno e assistenza. Chi vuole fare la differenza può già contattare il gruppo e scoprire come partecipare.

Dedicare un po’ del proprio tempo agli altri e trasformarlo in un aiuto concreto: è l’invito che arriva dal comitato di Imola della Croce Rossa Italiana, che apre le porte a nuovi aspiranti volontari. Giovedì, alle 20, nella sede di via Meloni 4, è in programma la serata di presentazione del corso per diventare volontaria o volontario Cri, un vero e proprio open day pensato per chi vuole conoscere da vicino il mondo della Croce Rossa e le sue attività sul territorio. Nel corso dell’incontro, i volontari del Comitato di Imola illustreranno le numerose attività svolte, dalle emergenze al supporto sociale, spiegando nel dettaglio come è strutturato il percorso formativo: modalità di iscrizione, contenuti del corso, calendario delle lezioni e impegno richiesto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Croce Rossa Imola

Ultime notizie su Croce Rossa Imola

