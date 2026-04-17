A Garlasco si ripresentano con forza le vicende legate alla morte di Chiara Poggi, con un'attenzione crescente anche su un insieme di altri dieci decessi avvenuti nella zona. Questi eventi sono stati segnalati come sospetti o misteriosi, suscitando discussioni tra residenti e media. La questione, ancora aperta, riguarda alcune coincidenze tra le morti e il caso legato alla giovane. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze.

Il caso di Chiara Poggi torna al centro del gossip insieme alle morti misteriose a Garlasco: almeno dieci decessi tra coincidenze, polemiche e verità ancora da chiarire. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, il caso continua a riemergere ciclicamente nel panorama del gossip mediatico italiano. Non solo per gli sviluppi giudiziari, ma anche per una serie di morti che, nel tempo, sono state accostate alla vicenda, alimentando dubbi, polemiche e interrogativi mai del tutto chiariti. Negli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata su tre nomi: Giovanni Ferri, Corrado Cavallini e Michele Bertani. Tre storie diverse, tre decessi avvenuti in momenti successivi, ma accomunati da un elemento: il loro progressivo inserimento nel racconto mediatico del delitto.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Caso Garlasco, 10 Morti Misteriose: Strani Suicidi Dopo Chiara Poggi!

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