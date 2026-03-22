Chiara Poggi uccisa mezz’ora dopo la colazione La nuova indiscrezione sul caso di Garlasco

Proseguono le indiscrezioni sul caso di Garlasco e, sempre dal Tg1, è emerso in esclusiva un nuovo dato che potrebbe cambiare tutto e portare a una inevitabile riscrittura della dinamica omicidiaria. Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver consumato la colazione. Questa circostanza, se trovasse una conferma, sposterebbe in avanti l’ora del delitto, eliminando di fatto Alberto Stasi dalla scena del crimine. Secondo la sentenza di condanna, infatti, colui che all’epoca era il fidanzato della vittima avrebbe ucciso la ragazza e percorso il tragitto dalla villetta di via Pascoli alla sua abitazione, in bicicletta, in appena 23 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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