È stata inviata una richiesta formale di incontro alla nuova proprietà di Friulpress, azienda ceduta nelle ultime settimane a un fondo tedesco. La cessione è avvenuta senza coinvolgimento diretto dei lavoratori. L'obiettivo è ottenere un confronto con i nuovi proprietari riguardo alle future decisioni sull’azienda. La richiesta è stata formalizzata nelle scorse ore.

La comunicazione arriva dall'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini che ha deciso di fare il punto della situazione all'interno dell'azienda di Sesto Al Reghena È stata inviata una richiesta formale di incontro con la nuova proprietà dell'azienda Friulpress, società ceduta nelle scorse settimane al fondo tedesco Accursia Capital senza alcun coinvolgimento dei lavoratori. A dirlo è l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, il quale in consiglio ha cercato di spiegare la situazione che coinvolge lo stabilimento Pordenonese. "La giunta regionale – ha commentato Bini – segue con attenzione l'evoluzione della situazione relativa alla Friulpress Samp di Sesto al Reghena, sin dal momento in cui è stata resa nota la cessione al fondo Accursia Capital. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Caso Friulpress: "Inviata una richiesta formale d'incontro alla nuova proprietà"

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