Condannato per maltrattamenti ritorna al banco degli imputati per violenza sessuale

Un uomo condannato per maltrattamenti torna in tribunale con l’accusa di violenza sessuale. A Lecce, la vicenda riguarda anni di violenze subite da una donna, con il compagno già condannato in appello per i maltrattamenti. Ora il procedimento giudiziario si amplia con un nuovo procedimento legale che coinvolge l’uomo per un’accusa diversa.

LECCE - Anni di violenze subite in silenzio, una condanna del compagno già pronunciata in appello per maltrattamenti e ora un nuovo fronte giudiziario che si apre. Per un 47enne originario del Burkina Faso, residente in un comune del Leccese (di cui omettiamo le generalità complete per tutelare la privacy delle persone coinvolte), non è finita: dovrà rispondere anche di violenza sessuale davanti al terzo collegio della prima sezione del Tribunale di Lecce.

