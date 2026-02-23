Terremoto Epstein a Londra la caduta di Mandelson fa tremare il governo Starmer | Informazioni top secret per 75mila dollari

Il terremoto Epstein ha causato la caduta di Mandelson, coinvolto in uno scandalo finanziario che ha scosso il governo Starmer. L’ex ministro e figura chiave del Labour avrebbe ricevuto 75 mila dollari per informazioni riservate, provocando tensioni tra i politici di Londra. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni politiche, alimentando dubbi sulla trasparenza delle alte sfere. Intanto, le autorità indagano sui dettagli di questa operazione.

Londra –  Londra trema ancora. Dopo l’arresto dell’ex principe Andrea, giovedì scorso, lo scandalo Epstein travolge un altro nome eccellente dell’establishment britannico: Peter Mandelson, l’architetto del New Labour, già ministro con Gordon Brown ed ex ambasciatore a Washington. Portato via dagli agenti di Scotland Yard dalla sua casa di Camden e condotto in una stazione di polizia per essere interrogato, Mandelson diventa la seconda figura apicale trascinata nel fango per i suoi legami con il finanziere pedofilo americano. Il cosiddetto caso Epstein – la rete di relazioni costruita dal miliardario statunitense, accusato di traffico e abusi sessuali su minori – continua così a produrre onde d’urto a distanza di anni dalla sua morte in carcere nel 2019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

