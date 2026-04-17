L’ex duchessa di York è stata trovata in un esclusivo chalet situato nelle Alpi austriache. La struttura, che si trova in una zona privata e riservata, ha un costo superiore ai 2000 euro a notte. La presenza della donna in questa località è stata confermata da fonti ufficiali. La notizia si inserisce nel quadro di un'indagine legale in corso che coinvolge vari soggetti e ambienti.

L'ex duchessa di York, Ferguson, è stata individuata nelle Alpi austriache in un rifugio di lusso che costa oltre 2000 euro per ogni notte di soggiorno. La scelta della località montane avviene nel momento in cui emergono nuovi documenti legati al caso Epstein, contenenti scambi di posta elettronica che coinvolgerebbero direttamente la donna e il finanziere americano deceduto nel 2019 in prigione. Le immagini catturate vicino a uno chalet, dove Ferguson appare con un aspetto preoccupato e un cap .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Epstein: Sarah Ferguson si rifugia in un lusso chalet austriaco

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