Caso Epstein dopo lo scandalo su Andrea l’ex moglie Sarah Ferguson sparisce

Sarah Ferguson ha smesso di apparire in pubblico dopo che il caso Epstein ha sollevato dubbi sulla sua relazione con l’ex marito. La sua assenza si nota da settimane, mentre nel Regno Unito si prende in esame una legge per rimuovere Andrea dalla linea di successione. La famiglia reale cerca di gestire la situazione senza commenti ufficiali, mentre i media seguono attentamente ogni suo movimento. Ferguson si tiene nascosta, evitando interviste o incontri pubblici.

Il silenzio di Sarah Ferguson si fa sempre più evidente mentre nel Regno Unito si discute una possibile legge per espellere l’ex principe Andrea dalla linea di successione al trono. Travolta dalle nuove rivelazioni legate al caso Epstein e dalle ripercussioni sull’ex marito, l’ex duchessa di York si è ritirata dalla scena pubblica e, secondo fonti vicine, non attraverserebbe un periodo sereno. Il contesto: le ripercussioni sul principe Andrea. Le nuove polemiche si inseriscono nel solco dello scandalo che da anni coinvolge Andrea d’Inghilterra per i suoi rapporti con il finanziere Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

