Testimonianze militari al processo | l’inchiesta sulle tempistiche dei soccorsi dopo il naufragio di Cutro

Si apre una fase decisiva nel processo sul naufragio di Cutro. Questa mattina sono stati ascoltati alcuni militari delle forze armate, chiamati a rispondere sulle tempistiche dei soccorsi quella notte di maggio. Le loro testimonianze potrebbero fare luce su eventuali ritardi o errori di gestione. La procura vuole capire cosa sia successo veramente e se ci siano state responsabilità. I racconti dei militari si susseguono, mentre l’aula aspetta di scoprire se ci sono state omissioni o inefficienze nei soccorsi.

Il processo sul naufragio di Cutro, avvenuto nel maggio 2023 al largo della costa calabrese, entra in una fase cruciale con l’interrogatorio di diversi militari delle forze armate. Le testimonianze dei militari, che hanno partecipato alle operazioni di soccorso o ne hanno avuto conoscenza diretta, riguardano in particolare le tempistiche con cui sono state attivate le risorse e i tempi di risposta delle unità navali e aeree. L’inchiesta si concentra su come e perché i soccorsi siano stati ritardati, nonostante segnalazioni ricevute in tempi ristretti dal barcone carico di migranti. Il tragico evento, che ha causato la morte di almeno 10 persone, ha scatenato un dibattito nazionale sull’efficienza delle procedure di emergenza in mare, in particolare in caso di naufragi di navi con persone in pericolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il processo riguardante i ritardi nei soccorsi al naufragio del caicco avvenuto il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro è stato rinviato al 30 gennaio.

Questa mattina si è aperto il processo sui ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro.

Strage di Cutro, al via il processo sui mancati soccorsi: indagati sei militariIl processo di oggi dovrà stabilire la responsabilità dei sei ufficiali di Guardia Costiera e di Guardia di Finanza per mancato soccorso e negligenza. rtl.it

Processo per il Naufragio di Cutro, i militari a giudizio: ‘Scegliamo di testimoniare’Hanno scelto di testimoniare tutti e sei gli imputati nel processo sui ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love il cui naufragio, il 26 febbraio 2023, a Steccato di Cutro, ha causato la morte di 94 ... citynow.it

