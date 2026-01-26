Life is Strange: Reunion si avvicina al suo debutto, previsto per il 26 marzo 2026. In attesa dell’uscita, gli sviluppatori hanno condiviso un Q&A che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti del gioco. Questa occasione permette alla community di conoscere meglio il progetto e di approfondire dettagli sulla trama e le caratteristiche, contribuendo a mantenere vivo l’interesse verso questa nuova avventura.

L’attesa per Life is Strange: Reunion continua a crescere e, con l’uscita fissata al 26 marzo 2026, stanno arrivando finalmente risposte ufficiali ad alcune delle domande più richieste dalla community. Nelle ultime ore è stato condiviso un piccolo Q&A che chiarisce diversi aspetti fondamentali, dalla continuità narrativa alle scelte dei capitoli precedenti, fino alle piattaforme confermate per il lancio. Per chi segue la serie da anni, è una comunicazione importante: non solo perché fa capire meglio che tipo di esperienza sarà Reunion, ma soprattutto perché rassicura su un punto che per i fan conta più di tutto: il peso delle scelte passate non verrà cancellato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Life is Strange: Reunion svela nuovi dettagli con un Q&A

Life is Strange: Reunion è stato classificato dal PEGI: è il nuovo capitolo della serie?Life is Strange: Reunion è stato recentemente inserito nel database del PEGI, l’ente europeo di classificazione dei videogiochi.

Life is Strange: Reunion – Un’ultima volta insieme, contro il tempo. Ecco cosa sappiamoDopo dieci anni dall’inizio della loro storia, Max Caulfield e Chloe Price si riuniscono per un’ultima avventura in Life is Strange: Reunion.

