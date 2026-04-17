Agricoltore ucciso a Zapponeta | il punto sulle intercettazioni telefoniche sfilano i testi della difesa

Durante l'udienza davanti alla Corte d'Assise di Foggia, sono stati presentati i documenti delle intercettazioni telefoniche e i testi della difesa nel processo contro un uomo di 45 anni accusato dell’omicidio di un agricoltore di 59 anni avvenuto a Zapponeta. La discussione si è concentrata sui dettagli emersi dalle conversazioni captate e sui rilievi della difesa, mentre il processo prosegue con l'esame di altre prove e testimonianze.