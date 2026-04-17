Agricoltore ucciso a Zapponeta | il punto sulle intercettazioni telefoniche sfilano i testi della difesa
Durante l'udienza davanti alla Corte d'Assise di Foggia, sono stati presentati i documenti delle intercettazioni telefoniche e i testi della difesa nel processo contro un uomo di 45 anni accusato dell’omicidio di un agricoltore di 59 anni avvenuto a Zapponeta. La discussione si è concentrata sui dettagli emersi dalle conversazioni captate e sui rilievi della difesa, mentre il processo prosegue con l'esame di altre prove e testimonianze.
Agricoltore ucciso ad ‘Alma Dannata’, sfilano i testi della difesa (avv. Francesco Paolo Ferragonio) dinanzi alla Corte d'Assise di Foggia, dove è in corso il processo a carico di Giuseppe Rendina, 45enne di Trinitapoli accusato dell’omicidio di Giuseppe Ciociola, agricoltore 59enne ucciso nel.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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