Caso Centonove la Cassazione azzera tutto | condanne annullate atti al Tribunale
La Cassazione ha deciso di annullare tutte le condanne nel caso Centonove, rimandando gli atti al Tribunale. La decisione rappresenta un'azione definitiva che cancella le sentenze precedenti, lasciando invariato il procedimento in corso. La sentenza della Corte si inserisce in un contesto di tensioni giudiziarie che durano da diversi anni, anche se l’atto finale è arrivato in tempi più rapidi del previsto.
Un colpo di spugna. Netto, inatteso nei tempi ma non nelle crepe che già da anni attraversavano il procedimento. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio – dunque definitivamente – non solo la sentenza d’appello ma anche quella di primo grado sul fallimento del settimanale Centonove, la.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Caso Trapani: Cassazione annulla condanne su morte turista nel B&B, rinvio al giudizioLa Corte di Cassazione ha annullato le condanne nei confronti di Tuzza Augugliaro, 86 anni, e della figlia Benedetta Serafico, 64 anni, titolari del...
Caso Ranza, la Cassazione annulla le condanne ai 10 agenti accusati di tortura nel carcereSiena, 9 aprile 2026 – La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per dieci agenti della penitenziaria accusati di tortura, per il presunto...
Aggiornamenti e dibattiti
Caso Open Arms: la Cassazione assolve in via definitiva Matteo SalviniLa Cassazione ha respinto il ricorso della procura di Palermo per il caso Open Arms, assolvendo in via definiva il vicepremier. Nel 2019, in veste di ministro dell'Interno, Salvini aveva impedito lo ... it.euronews.com
La Cassazione: legittimi i patti prematrimoniali siglati in caso di divorzioLa Cassazione ha sfatato definitivamente un tabù giuridico del passato. «Questa Corte ha riconosciuto piana validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali ... ilmessaggero.it