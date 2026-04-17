La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’ospedale di Salerno e del personale sanitario per la morte di un ragazzo di 13 anni avvenuta nel 2017. Il tribunale ha ritenuto responsabili le strutture e i medici coinvolti, che avevano diagnosticato in modo errato il diabete di tipo 1 al giovane. La decisione si basa su un procedimento legale che ha portato alla condanna definitiva.

La Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità dell’azienda ospedaliera e del personale sanitario di Salerno per la morte di Alessandro Farina, avvenuta nel 2017 quando il tredicenne era vittima di una diagnosi errata di diabete di tipo 1. Il provvedimento giudiziario chiude un iter legale durato tre gradi di giudizio, confermando come l’errore diagnostico e la successiva gestione clinica abbiano causato il decesso del giovane. Il percorso che ha portato alla tragedia ebbe inizio il 23 dicembre 2017, quando il ragazzo fu condotto presso il pronto soccorso della struttura Ruggi d’Aragona. In quell’occasione, i medici interpretarono i sintomi di una crisi metabolica come una semplice reazione allergica, decidendo di dimettere il paziente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Alessandro Farina: Cassazione condanna l’ospedale di Salerno

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