Caserta indagine nel Parco 2000 | 8 indagati per allacci idrici abusivi

Da ameve.eu 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a otto residenti del rione via Falcone, all’interno del complesso Parco 2000. Gli indagati sono accusati di aver effettuato allacciamenti idrici non autorizzati nella zona. L’indagine si è concentrata sui presunti abusi legati alla gestione delle utenze dell’acqua nel quartiere.

L’indagine condotta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per otto residenti del rione via Falcone, all’interno del complesso Parco 2000, accusati di aver gestito allacciamenti idrici non regolamentati. La contestazione, avanzata dal pubblico ministero Luisa Turco, riguarda la sottrazione di acqua alla rete pubblica tramite collegamenti illeciti che hanno permesso di eludere la contabilizzazione dei consumi, provocando un danno economico al gestore del servizio e mettendo potenzialmente a rischio la stabilità della distribuzione idrica nell’intero quartiere di Caserta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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