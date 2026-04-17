Caserta indagine nel Parco 2000 | 8 indagati per allacci idrici abusivi

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a otto residenti del rione via Falcone, all’interno del complesso Parco 2000. Gli indagati sono accusati di aver effettuato allacciamenti idrici non autorizzati nella zona. L’indagine si è concentrata sui presunti abusi legati alla gestione delle utenze dell’acqua nel quartiere.

L’indagine condotta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ha portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per otto residenti del rione via Falcone, all’interno del complesso Parco 2000, accusati di aver gestito allacciamenti idrici non regolamentati. La contestazione, avanzata dal pubblico ministero Luisa Turco, riguarda la sottrazione di acqua alla rete pubblica tramite collegamenti illeciti che hanno permesso di eludere la contabilizzazione dei consumi, provocando un danno economico al gestore del servizio e mettendo potenzialmente a rischio la stabilità della distribuzione idrica nell’intero quartiere di Caserta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta, indagine nel Parco 2000: 8 indagati per allacci idrici abusivi Notizie correlate Pozzuoli, scoperti due allacci idrici abusivi in Strada della ColmataIndividuati due prelievi illegali sulla nuova condotta idrica pubblica: intervento del Servizio Ciclo Integrato delle Acque con supporto dei... Leggi anche: Allacci abusivi alla rete idrica per gli alloggi popolari: 8 indagati dalla Procura Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Allacci abusivi alla rete idrica per gli alloggi popolari: 8 indagati dalla Procura; Caserta, bimbi abusati e maltrattati da familiari: in carcere due uomini e due donne; Chiedeva mazzette alle imprese per evitare l'interdittiva antimafia: arrestato ispettore di polizia; Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenati. Camorra, blitz dei carabinieri in provincia di Caserta: arresti e sequestri nel clan ZagariaÈ in corso un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, diretti dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. I reati contestati, a ... ilmattino.it Caserta, il vice ispettore Garofalo arrestato per mazzette non risponde al GipIl funzionario di polizia accusato di concussione con il commercialista Domenico D’Agostino: chiedevano soldi per l’iscrizione o la permanenza nella lista ... napoli.repubblica.it REAL MADRID-SNAIDERO CASERTA 1989, LA 'FINALE MANIFESTO' Siamo appassionati di grande sport tendenti al dialogo, ma quando ci capita di parlare con un sedicente esperto di basket che ammette candidamente di non aver mai visto questa partita ( - facebook.com facebook Scoperta a Caserta la fabbrica delle magliette dei papa-boy per la prima visita di Trump al papa x.com