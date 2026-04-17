Il settore delle costruzioni a Salerno si prepara a un cambiamento importante grazie alla recente direttiva europea sulle abitazioni energeticamente efficienti. La discussione riguarda i progetti Case Green e il Piano Casa, che mirano a migliorare le condizioni delle abitazioni e a incentivare interventi di ristrutturazione. Un rappresentante del sindacato provinciale ha definito questa fase come un’opportunità da non perdere per il territorio.

Tempo di lettura: 4 minuti La direttiva europea sulle abitazioni efficienti dal punto di vista energetico e il Piano Casa del Governo nazionale rappresentano una grande occasione per il territorio salernitano, ma per trasformarla in crescita reale occorrono regole chiare, controlli efficaci, sicurezza nei cantieri e interventi mirati a favore di famiglie, giovani coppie e fasce più deboli. È quanto sostiene Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca Cisl di Salerno, che indica nella provincia un possibile modello nazionale di rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile e inclusione sociale. “ L’Italia è in ritardo su questo fronte e...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Case Green e Piano Casa, Marchesano (Filca Cisl provinciale): “Per Salerno occasione storica”

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CASE GREEN E PIANO CASA, FILCA CISL: “SALERNO PUÒ DIVENTARE UN MODELLO” - facebook.com facebook